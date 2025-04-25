В Тульской области подвели итоги регионального этапа конкурсов педагогического мастерства

Фото пресс-службы администрации Тулы.

25 апреля на сцене Городского концертного зала подвели итоги регионального этапа конкурсов «Учитель года России», «Мастер года» и «Педагогический дебют».

От лица губернатора Дмитрия Миляева конкурсантов приветствовал его заместитель Ярослав Раков.

— Каждый из вас — победитель, потому что нашел в себе смелость и силы выступить и показать свои знания, умения и мастерство. Все вы, безусловно, разные: строгие и требовательные, творческие и непосредственные, но вас объединяет одно — любовь к детям и к своей профессии. Вы создаете будущее страны. Может быть ваши ученики — это будущие президенты, космонавты, ученые. Но ко всем своим ученикам вы относитесь как к самым родным. Для вас главное — раскрыть талант и потенциал каждого вашего воспитанника, — сказал Ярослав Раков.

Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стала учитель обществознания центра образования № 1 г. Ясногорска Анастасия Роднова.

В региональном этапе конкурса «Мастер года» победителем стала преподаватель Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова Ольга Селезнева.

В конкурсе среди молодых педагогов «Педагогический дебют» победителями стали:

в номинации «Молодые учителя» — учитель физики Киреевского центра образования № 1 Илья Воржеинов;

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» — педагог дополнительного образования Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества г. Тулы Анастасия Соловьева.

Региональный этап конкурсов проходил с 22 по 24 апреля. В течение конкурсных дней участники проводили показательные уроки, презентовали свой педагогический опыт, решали педагогические кейсы, проводили мастер-классы и демонстрировали мастерство публичного выступления.