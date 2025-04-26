  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Осташева в Туле встретили «короля» на Xcite - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Осташева в Туле встретили «короля» на Xcite

На ул. Осташева в Туле встретили «короля» на Xcite

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Осташева и ул. Чапаева в Туле. На записи видно, как водитель Xcitет выехал на встречную полосу и, похоже, был уверен, что его должны пропустить.

«Дедушка на „Ниве“ сдал назад, чтобы этот король повернул. Мало того, что через бордюр тоже не поленился прыгнуть, так ещё и начал на меня кричать, что я ОБЯЗАНА ему уступить. Он ЗАРАНЕЕ включил поворотник. На мой вопрос — где в правилах у нас разрешен поворот со встречки, он лишь крикнул оскорбление. Очень жаль. Да и обидно, что такие спешунчики никогда не поймут, что они не правы», — написала автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Марата водитель решил, что трамвай можно обогнать по встречке
Дежурная часть
На ул. Марата водитель решил, что трамвай можно обогнать по встречке
сегодня, в 15:59, 10 600 3
В Туле встретили водителя Audi с плохими манерами
Дежурная часть
В Туле встретили водителя Audi с плохими манерами
вчера, в 20:00, 8 1112 2
На ул. Л. Толстого водителей не смутило встречное движение
Дежурная часть
На ул. Л. Толстого водителей не смутило встречное движение
вчера, в 17:30, 9 1044 3
На Калужском шоссе встретили автохамище
Дежурная часть
На Калужском шоссе встретили автохамище
24 апреля, в 19:59, 27 2582 4

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
460 тысяч туляков, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки
460 тысяч туляков, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получают меры поддержки
В Тульской области подвели итоги регионального этапа конкурсов педагогического мастерства
В Тульской области подвели итоги регионального этапа конкурсов педагогического мастерства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.