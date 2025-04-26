На ул. Осташева в Туле встретили «короля» на Xcite

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Осташева и ул. Чапаева в Туле. На записи видно, как водитель Xcitет выехал на встречную полосу и, похоже, был уверен, что его должны пропустить.

«Дедушка на „Ниве“ сдал назад, чтобы этот король повернул. Мало того, что через бордюр тоже не поленился прыгнуть, так ещё и начал на меня кричать, что я ОБЯЗАНА ему уступить. Он ЗАРАНЕЕ включил поворотник. На мой вопрос — где в правилах у нас разрешен поворот со встречки, он лишь крикнул оскорбление. Очень жаль. Да и обидно, что такие спешунчики никогда не поймут, что они не правы», — написала автор видео.

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