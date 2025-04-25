Впервые «Диктант Победы» прошел на уникальной площадке – Кургане Бессмертия в Белевском районе

«Единая Россия» в 7-й раз провела самый масштабный исторический тест в мире на знания событий Великой Отечественной войны.

В этом году мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» в Белевском районе впервые стал площадкой для проведения международной патриотической акции «Диктанта Победы».

Под открытым небом вместе с жителями района, поисковиками, ветеранами боевых действий, бойцами СВО тест написали сенатор РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Николай Воробьев, заместитель председателя облдумы, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Олег Иванов, участники предварительного голосования «Единой России»: генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тула» и «Газпром газораспределение Тула» Юрий Любарский, ветеран боевых действий, участник СВО Алексей Королев.

По словам сенатора, «Диктант Победы» — это больше, чем просветительская акция. Это всенародная дань уважения поколению победителей, символ нашей благодарности тем, кто с оружием в руках, в тылу и на фронте отстоял свободу и будущее нашей страны. Каждый вопрос Диктанта — это нить, связывающая нас с героями 1945 года, напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир.

«Особенно символично, что в год 80-летия Великой Победы, объявленный Годом Защитника Отечества к акции присоединились военнослужащие, участники СВО, ветераны боевых действий, которые переняли традиции отцов и дедов. Их мужество — прямое продолжение подвига поколения Победы. „Диктант Победы“ сегодня объединил миллионы людей разных возрастов и национальностей. Это наш общий вклад в борьбу за историческую правду, против попыток переписать итоги войны, а знания участников акции станут достойным ответом тем, кто пытается стереть нашу память. Мы помним, и мы гордимся!», — сказал Николай Юрьевич.

«Каждый вопрос диктанта — это напоминание о мужестве, стойкости и единстве народа перед лицом испытаний. В этом году мы особенно ярко чувствуем связь времён: защитники прошлого вдохновляют современных героев, а память о подвиге предков укрепляет наш дух. Участие в акции ветеранов боевых действий станет ещё одним шагом в сохранении правды о войне и её уроках для будущих поколений», — поделился Юрий Любарский.

Участникам акции на «Кургане Бессмертия» раздали копии праздничного выпуска областной газеты «Коммунар» от 9 мая 1945 года, 300 экземпляров которого информагентство «Регион71» подготовило специально к «Диктанту Победы».

Написав патриотический тест, Николай Воробьев совместно с коллегами возложили цветы к Вечному огню на Кургане Бессмертия, памятнику «Доченька, я вернусь» и мемориалу «Курган Славы» Арсеньевского района.