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В Тульской области до 28 апреля сохранится высокая степень пожарной опасности
Фото Артема Жильцова.

В Тульской области до 28 апреля сохранится высокая степень пожарной опасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

В период с 25 по 28 апреля в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс) по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
 
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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