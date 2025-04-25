В Тульской области до 28 апреля сохранится высокая степень пожарной опасности

Фото Артема Жильцова.

В период с 25 по 28 апреля в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс) по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям о соблюдении правил личной безопасности!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.