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Студия Михалкова и другие: какие фильмы будут снимать в Тульской области в 2025 году?

Студия Михалкова и другие: какие фильмы будут снимать в Тульской области в 2025 году?

Тульская Кинокомиссия подвела итоги работы и поделилась планами.

В 2024 году Кинокомиссия Тульской области оказала содействие 12 кинокомпаниям. Среди самых ярких проектов, снятых в регионе, — полный метр «Рождение Империи» студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ», сериал «Инспектор Гаврилов» кинокомпании «Старт Продакшн» и другие.

В текущем году в Туле продолжат развивать этот опыт. Известно, что на территории региона состоятся съемки полнометражного художественного фильма «Быстрей врага», сериала «Враги» для телеканала НТВ, сериала «Красота» для платформы КИОН, полнометражного фильма «Королева Анна» и сказки «Как Иван в сказку попал» Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова.

Также на заседании Кинокомиссии представили ее нового руководителя. Им стал Дмитрий Синяев. 

Правительство Тульской области активно поддерживает развитие киноиндустрии в регионе, это способствует развитию профессий креативной индустрии. На съемочных площадках работают местные каскадеры, артисты массовых сцен, студенты и выпускники профильных учебных заведений региона и другие представители различных творческих профессий. Это дает им уникальный опыт, новые навыки, а некоторым — возможность начать карьеру в кино. Потому стоит задача создать наиболее привлекательные и конкурентоспособные условия для работы кинокомпаний.

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вчера, в 11:05 −1
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