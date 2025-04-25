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За три месяца Роспотребнадзор помог тулякам вернуть 20 млн рублей за плохие покупки
Фото: ru.freepik.com.

За три месяца Роспотребнадзор помог тулякам вернуть 20 млн рублей за плохие покупки

Чаще всего жители жаловались на просроченные продукты и нелицензионные вещи.

В первом квартале 2025 года управление Роспотребнадзора по Тульской области направило в суд 50 исков о защите прав потребителей.

Большинство жалоб связано с проблемами в торговле — на этот сектор пришлось 84% всех исков. Часто покупатели сталкивались с незаконной онлайн-продажей табачных изделий, отсутствием специальной маркировки на товарах, просрочками продуктов и продажей нелицензионных вещей.

Отдельные потребители жаловались на некачественное оказание услуг, связанных с перевозкой пассажиров, образованием и юридической поддержкой.

В итоге в пользу пострадавших судами присуждено денежных средств на сумму 20,2 миллиона рублей, из которых компенсация морального вреда составила 482,2 тысячи рублей.

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вчера, в 10:21 +1
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