С 28 апреля на площади Ленина ограничат парковку транспорта

Фото Алексея Пирязева.

Бесплатно можно будет припарковаться на 20 улицах.

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и репетиции парада Победы с 28 апреля будет перекрыта парковка на площади Ленина. Ограничения будут действовать до 11 мая.

На этот период парковки станут бесплатными, чтобы обеспечить достаточное количество мест для автомобилистов, сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Условия будут действовать на следующих зонах:

Крестовоздвиженская площадь;

ул. Благовещенская, от Благовещенского переулка до ул. Советской;

ул. Ф. Энгельса, от ул. Революции до ул. Советской;

ул. Союзная, от Благовещенского пер. до ул. Советской;

Денисовский переулок;

Благовещенский переулок;

Садовый переулок, от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской;

ул. Дзержинского, от Садового переулка до ул. Спортивной;

ул. Тургеневская;

ул. Жуковского, от ул. Каминского до ул. Советской;

ул. Пирогова, от ул. Советской до ул. Каминского;

ул. Каминского, от ул. Пирогова до ул. Ф. Энгельса;

Центральный переулок;

площадь Восстания;

ул. Демонстрации, от ул. Ленина до пл. Восстания;

ул. Ф. Энгельса, от ул. Советской до ул. Каминского;

ул. Советская, вдоль дома 10 по ул. Советской со стороны ул. Революции, в районе д. 3 — 7 по ул. Советской;

Черниковский переулок, от Союзного переулка до дома № 7 по ул. Советской;

пр. Ленина, от ул. Советской до ул. Жаворонкова;

Красноармейский проспект.

Парковка на площади Ленина не была открыта в полном объеме после демонтажа Губернского катка. До 5 мая там обновят горизонтальную дорожную разметку.