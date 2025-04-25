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С 28 апреля на площади Ленина ограничат парковку транспорта
Фото Алексея Пирязева.

С 28 апреля на площади Ленина ограничат парковку транспорта

Бесплатно можно будет припарковаться на 20 улицах.

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и репетиции парада Победы с 28 апреля будет перекрыта парковка на площади Ленина. Ограничения будут действовать до 11 мая. 

На этот период парковки станут бесплатными, чтобы обеспечить достаточное количество мест для автомобилистов, сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города. 

Условия будут действовать на следующих зонах:

  • Крестовоздвиженская площадь;
  • ул. Благовещенская, от Благовещенского переулка до ул. Советской;
  • ул. Ф. Энгельса, от ул. Революции до ул. Советской;
  • ул. Союзная, от Благовещенского пер. до ул. Советской;
  • Денисовский переулок;
  • Благовещенский переулок;
  • Садовый переулок, от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской;
  • ул. Дзержинского, от Садового переулка до ул. Спортивной;
  • ул. Тургеневская;
  • ул. Жуковского, от ул. Каминского до ул. Советской;
  • ул. Пирогова, от ул. Советской до ул. Каминского;
  • ул. Каминского, от ул. Пирогова до ул. Ф. Энгельса;
  • Центральный переулок;
  • площадь Восстания;
  • ул. Демонстрации, от ул. Ленина до пл. Восстания;
  • ул. Ф. Энгельса, от ул. Советской до ул. Каминского;
  • ул. Советская, вдоль дома 10 по ул. Советской со стороны ул. Революции, в районе д. 3 — 7 по ул. Советской;
  • Черниковский переулок, от Союзного переулка до дома № 7 по ул. Советской;
  • пр. Ленина, от ул. Советской до ул. Жаворонкова;
  • Красноармейский проспект.

Парковка на площади Ленина не была открыта в полном объеме после демонтажа Губернского катка. До 5 мая там обновят горизонтальную дорожную разметку. 

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Фотограф:
вчера, в 12:25 0
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