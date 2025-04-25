С 28 апреля на площади Ленина ограничат парковку транспорта

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям и репетиции парада Победы с 28 апреля будет перекрыта парковка на площади Ленина. Ограничения будут действовать до 11 мая.
На этот период парковки станут бесплатными, чтобы обеспечить достаточное количество мест для автомобилистов, сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Условия будут действовать на следующих зонах:
- Крестовоздвиженская площадь;
- ул. Благовещенская, от Благовещенского переулка до ул. Советской;
- ул. Ф. Энгельса, от ул. Революции до ул. Советской;
- ул. Союзная, от Благовещенского пер. до ул. Советской;
- Денисовский переулок;
- Благовещенский переулок;
- Садовый переулок, от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской;
- ул. Дзержинского, от Садового переулка до ул. Спортивной;
- ул. Тургеневская;
- ул. Жуковского, от ул. Каминского до ул. Советской;
- ул. Пирогова, от ул. Советской до ул. Каминского;
- ул. Каминского, от ул. Пирогова до ул. Ф. Энгельса;
- Центральный переулок;
- площадь Восстания;
- ул. Демонстрации, от ул. Ленина до пл. Восстания;
- ул. Ф. Энгельса, от ул. Советской до ул. Каминского;
- ул. Советская, вдоль дома 10 по ул. Советской со стороны ул. Революции, в районе д. 3 — 7 по ул. Советской;
- Черниковский переулок, от Союзного переулка до дома № 7 по ул. Советской;
- пр. Ленина, от ул. Советской до ул. Жаворонкова;
- Красноармейский проспект.
Парковка на площади Ленина не была открыта в полном объеме после демонтажа Губернского катка. До 5 мая там обновят горизонтальную дорожную разметку.