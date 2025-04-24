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Как жители Тульской области могут выбрать объекты для благоустройства в 2026 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как жители Тульской области могут выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

Проголосовать может каждый.

21 апреля в Тульской области стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оно продлится до 12 июня. Проголосовать может каждый житель региона старше 14 лет на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В информировании о голосовании задействованы волонтеры. Добровольцы работают в общественных местах, на предприятиях и в различных учреждениях.

Так, сегодня волонтеры помогли жителям Щекино проголосовать за объекты, которые участвуют в голосовании в этом году: «Сквер Космонавтов» и «Сквер на ул. Пирогова». 

Напомним, на голосование выставлено по два пространства в 10 муниципальных образованиях Тульской области с численностью жителей свыше 20 тыс. человек. В регионе это: Тула, Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский и Щекинский районы.

Пространства — победители будут обновлены в 2026 году.

Министр жилищного хозяйства и благоустройства Олег Дючков отметил:

— По-настоящему востребованные пространства создаются при всестороннем взаимодействии с жителями. Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства — это эффективный инструмент, который позволяет понимать потребности жителей при обновлении территорий. Волонтеры помогают жителям проголосовать, отвечают на вопросы. Благодаря их работе с каждым годом все большее количество людей вовлекается в решение вопросов городского развития.

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24 апреля, в 20:43 0
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