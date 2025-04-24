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С начала апреля в Туле побито семь рекордов тепла
Фото Дмитрия Дзюбина.

С начала апреля в Туле побито семь рекордов тепла

Подобная ситуация наблюдалась также и в других регионах России.

Ранее Myslo писал, что в Туле был установлен шестой подряд и седьмой с начала апреля рекорд тепла. Показатели обновились 16, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 числа. Подробная информация — в таблице:

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                                                    Данные предоставлены Тульским гидрометцентром. 

Подобная ситуация наблюдалась во многих городах на территории Европейской России. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», среди рекордсменов — Москва, Смоленск, Тверь, Рязань, Орел, Тамбов, Курск, Воронеж — и это только областные центры.

В ближайшие дни эта тенденция прекратится, так как нас ждет похолодание.

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Фотограф:
24 апреля, в 20:26 0
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