С начала апреля в Туле побито семь рекордов тепла

Фото Дмитрия Дзюбина.

Подобная ситуация наблюдалась также и в других регионах России.

Ранее Myslo писал, что в Туле был установлен шестой подряд и седьмой с начала апреля рекорд тепла. Показатели обновились 16, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 числа. Подробная информация — в таблице:



Данные предоставлены Тульским гидрометцентром.

Подобная ситуация наблюдалась во многих городах на территории Европейской России. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», среди рекордсменов — Москва, Смоленск, Тверь, Рязань, Орел, Тамбов, Курск, Воронеж — и это только областные центры.

В ближайшие дни эта тенденция прекратится, так как нас ждет похолодание.