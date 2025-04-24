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В Туле наградили победителей IX регионального чемпионата «Абилимпикс»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили победителей IX регионального чемпионата «Абилимпикс»

Победителями и призерами стали 54 школьника, 93 студента и 12 специалистов.

С 14 по 24 апреля в Тульской области проходил IX региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Его участниками стали 356 конкурсантов по 45 компетенциям — школьники, студенты и специалисты. Впервые в региональном чемпионате соревновались участники специальной военной операции.

В этом году испытания проводились по шести новым компетенциям: «Пряничное дело», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Специалист по сурдокоммуникации», «Визаж», «Метрология», «Изготовление изделий из ротанга».

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Участников торжественной церемонии подведения итогов чемпионата приветствовала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

— «Абилимпикс» — это площадка, объединяющая образовательные организации, учреждения сферы труда и занятости, ассоциации работодателей, общественные организации. С каждым годом количество участников и компетенций чемпионата увеличивается. В 2016 году, когда это движение только зарождалось в нашем регионе, Тульскую область представляли пять участников. В этом году их более 300. Участие в чемпионате — это стимул для дальнейшего самосовершенствования и личностного роста, обретение уверенности, праздник мастерства и безграничных возможностей, соревнования для тех, кто не привык сдаваться. Желаю всем участникам профессионального признания! — сказала Оксана Осташко.

Победителями и призерами регионального чемпионата стали 54 школьника, 93 студента и 12 специалистов. 34 победителя представят Тульскую область в финале отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс».

В этом году Тульская область впервые станет площадкой проведения отборочного этапа Национального чемпионата для победителей региональных чемпионатов из Центрального и Северо-Западного федеральных округов по 11 компетенциям. В соревнованиях примут участие более 250 человек.

Отборочный этап пройдет с 3 по 27 июня на площадках семи государственных профессиональных образовательных организаций Тульской области.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В 2025 году он проходит под девизом «Нет предела — действуй смело!».

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