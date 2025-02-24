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В Тульской области за неделю увеличилось число больных гриппом
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за неделю увеличилось число больных гриппом

Прирост заболеваемости отмечается практически среди всех возрастных групп.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области в целом благополучная, однако продолжается характерный сезонный рост заболеваемости ОРВИ и активная циркуляция вирусов гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю зарегистрировано 5157 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги, но выше уровня прошлой недели на 9,7%. Прирост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе отмечается практически среди всех возрастных групп населения, наибольший — среди детей в возрасте 3-6 лет — 22%.

По итогам прошедшей недели зарегистрировано 63 случая лабораторно подтвержденного гриппа.

Управление Роспотребнадзора призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ:

  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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сегодня, в 17:28 0
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