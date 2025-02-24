В Тульской области за неделю увеличилось число больных гриппом

Фото Алексея Пирязева.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области в целом благополучная, однако продолжается характерный сезонный рост заболеваемости ОРВИ и активная циркуляция вирусов гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю зарегистрировано 5157 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги, но выше уровня прошлой недели на 9,7%. Прирост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе отмечается практически среди всех возрастных групп населения, наибольший — среди детей в возрасте 3-6 лет — 22%.

По итогам прошедшей недели зарегистрировано 63 случая лабораторно подтвержденного гриппа.

Управление Роспотребнадзора призывает туляков соблюдать основные меры профилактики гриппа и ОРВИ: