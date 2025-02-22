В Туле стартовал муниципальный этап областного конкурса «Семья года»

В 2025 году, объявленном Президентом России Годом защитника Отечества, конкурс подчёркивает глубокую связь между семейными ценностями и служением Родине.

Конкурс проводится по шести номинациям.

«Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) троих и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) троих и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области. «Молодая семья». Участие в данной номинации принимают молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет включительно), воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

Участие в данной номинации принимают молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет включительно), воспитывающие одного и более детей, в том числе приемных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни. В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.

принимают участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей. Участниками в номинации «Золотая семья» являются семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

являются семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи – хранители национальных и культурных традиций, исторической памяти, включая кочевые семьи и семьи, составляющие профессиональные династии, а также семьи, сохраняющие традицию служения и защиты Отечества со времен Великой Отечественной Войны до наших дней.

принимают участие семьи – хранители национальных и культурных традиций, исторической памяти, включая кочевые семьи и семьи, составляющие профессиональные династии, а также семьи, сохраняющие традицию служения и защиты Отечества со времен Великой Отечественной Войны до наших дней. В номинации «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» принимают участие семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (возраст ребенка-инвалида до 17 лет включительно), активно развивающие его способности и таланты, а также участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области.

Участники конкурса имеют право участвовать только в одной номинации. Не могут принимать участие в конкурсе победители Всероссийского конкурса «Семья года» предыдущих лет.

Конкурс проводится в три этапа:

I этап конкурса (муниципальный) организуется на уровне муниципальных образований Тульской области с 21 февраля по 16 апреля 2025 года и заключается в отборе кандидатур для участия в конкурсе на областном уровне.

II этап конкурса (областной) состоится с 17 апреля по 4 мая 2025 года и заключается в оценке представленных материалов участников конкурса.

III этап конкурса (финал) состоится в мае — июне 2025 года. (Информация о дате и месте проведения финала будет сообщена участникам заранее). Данный этап заключается в подведении итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» и организуется в форме творческого конкурса, а также состязаний семей в находчивости, оригинальности и сообразительности.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету семьи, а также представить полный пакет материалов ответственным лицам за проведение муниципальных этапов конкурса.