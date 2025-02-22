«Жалоб нет»: тулякам расскажут историю Петелинской психиатрической больницы

Дизайнер Евгений Румянцев и художник Артём Филатов в Rumyantsev Bureau, Нижний Новгород. Фото Анастасии Пономаревой.

Выставка откроется 1 марта в Доме Крафта (Тула, пр. Ленина, 25). Она предлагает взглянуть на клиническую психиатрию и историю Тульской областной психиатрической больницы в Петелино с позиций современного искусства и доказательной медицины.

Эта экспозиция — естественное продолжение интереса музея к малоизученным темам, связанным с прошлым Тулы и точкам на ее карте, которые традиционно оказываются вне фокуса внимания широкой публики.

Выставка «Жалоб нет» стала результатом совместной работы нижегородского художника Артёма Филатова, тульского врача-психиатра Ивана Ильина и команды музея. В течение года Филатов приезжал в Тулу в формате резиденции, знакомился с деятельностью больницы и проводил интервью с врачами.

Отдельный интерес для авторов представляла история больницы, которая возникла в 1880-х по инициативе доктора Николая Каменева как психиатрическая колония и со временем превратилась в лечебное заведение с самыми передовыми методами терапии и уникальной внутренней организацией.

Центральная часть выставки — масштабная инсталляция Артёма Филатова, спроектированная специально для пространства Дома Крафта. Выставочные залы организованы по принципу детской игры, здесь проложены рельсы, по которым движется тележка с расположенной на ней скульптурой.

Посетители могут самостоятельно определять маршрут тележки и видоизменять саму скульптуру.

Приводя зрителей на территорию заботы о психическом здоровье, игра создает ситуацию развилки и выбора пути, но, вместе с тем, предлагает определенный набор действий и маршрутов.

Экспозиция дополнена инфографикой с историей Петелинской больницы.

Еще один важный компонент выставки — брошюра об основах психического здоровья, составленная Иваном Ильиным специально для выставки. Ее посетители могут забрать с собой.

Артём Филатов (род. 1991, Нижний Новгород) — художник, основатель студии «Тихая». Автор объектов, инсталляций и кураторских проектов. Совместно с Алексеем Корси — автор долгосрочного проекта «Сад им.» в нижегородском крематории (2019).

Лауреат госпремии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект» (2018) и «Новая генерация» (2020), грантовой программы Музея современного искусства «Гараж» (2016), премии банка Credit Suisse и ярмарки Cosmoscow для молодых художников (2017). Соавтор книги «Краткая история нижегородского уличного искусства» (2019) вместе с куратором Алисой Савицкой.

Живет и работает в Нижнем Новгороде.

Иван Ильин (род. 1982, Тула) — врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры «Психиатрии, общей и медицинской психологии» Медицинского института ТулГУ. Окончил Рязанский медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2007 году. С 2008 года работает в Тульской областной клинической психиатрической больнице № 1 имени Н. П. Каменева. Автор ряда научных статей по психиатрии и учебных пособий для студентов-медиков.