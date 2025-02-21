Тульским водителям раздали памятки «Увидел пьяного за рулем? Позвони!»

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Туле профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автолюбителям напомнили, что нарушители рискуют лишиться права управления транспортными средствами сроком до двух лет и быть оштрафованными на 45 тысяч рублей.

Повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является преступлением.