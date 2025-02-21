Фото Госавтоинспекции Тульской области.
Тульским водителям раздали памятки «Увидел пьяного за рулем? Позвони!»
Автомобилистов предупредили об ответственности.
Сотрудники Госавтоинспекции провели в Туле профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Автолюбителям напомнили, что нарушители рискуют лишиться права управления транспортными средствами сроком до двух лет и быть оштрафованными на 45 тысяч рублей.
Повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является преступлением.
Кроме того, водителям вручены информационные памятки «Увидел пьяного за рулем? Позвони!», в которых указаны номера телефонов горячей линии «Нетрезвый водитель».
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