Забрал, вывел — в тюрьму. Кто такие дроперы и как не стать соучастником мошенников?

Практически каждый день пресс-службы полиции и прокуратуры публикуют информацию про очередных граждан, попавшихся на уловки телефонных мошенников. Люди продают квартиры, машины, набирают кредиты и переводят деньги на «безопасные» счета, лишаясь всех своих накоплений.

В выводе средств мошенникам помогают так называемые дроперы. Разбирались, кто это такие и как с ними борется государство.

В 2024 году мошенники украли у россиян 27 миллиардов рублей. Одной из самых распространенных схем обмана до сих пор остается история про «родственника, попавшего в ДТП».

81-летняя Раиса Павловна Бирюкова едва не попалась на удочку телефонного мошенника:

— Дело к вечеру шло — я уже собиралась спать, как на всю квартиру затренькал телефон. Мужчина с ходу ошарашил, заявив, что моя внучка сбила на трассе пешехода. Я в панике спрашиваю: «А старшая или младшая?» Он на секунду замялся и ответил, что старшая. Потом добавил, что можно обойтись без привлечения полиции. Достаточно заплатить 100 000 рублей. Тут у меня сомнения-то и появились — внучка старшая только пошла на права учиться. А звонивший мужчина продолжал рассказывать, что от него выехал человек, продиктуйте адрес, если не хотите проблем. Я ответила, что деньги у сына лежат на счету, нужно ему звонить. Как только мужчина услышал про родственника, просто повесил трубку.

Вечерний звонок потенциальной жертве — далеко не случайность, рассказывает начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, подполковник полиции Сергей Солдатов.

— Жулики подбирают время для обзвона. Либо ранее утро, либо после окончания рабочего дня, когда человек, допустим, в дороге и занят своими мыслями. Плюс огромное «подспорье» для мошенников — общая, так скажем, цифровая неграмотность населения. Цифровизация ворвалась в жизнь слишком стремительно: иногда люди, которые в других сферах могут быть идеальными профессионалами, банально не понимают, когда им звонят по обычной связи, а когда — через мессенджеры. Видят логотип банка или символику правоохранителей — сразу теряются.



Сергей Солдатов.

По словам Сергея Львовича, 95% подобных звонков идут с территории Украины. Но соучастники преступления — самые обычные россияне. Те самые курьеры, которые забирают у жертв деньги и переправляют их координаторам из когда-то дружественной страны:

— Почти весь обзвон идёт из Киева, а вот соучастники находятся на территории РФ. Кто-то получается доступ к личным данным кабинетов на разных сайтах и перепродает эти данные. Кто-то оформляет на свое имя банковские карты или сим-карты или вызывается выступить в роли курьера, когда у жертвы надо забрать деньги, — те самые пресловутые дроперы.

Грубо говоря, дропер — это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей.

Он не инициатор преступления, исключительно выполняет указания мошенников, получая за это вознаграждение.

Не надо думать, что дроперами становятся только те, кому не хватает средств к существованию. Среди задержанных часто попадаются обеспеченные люди со своим бизнесом и стабильным доходом.

— В какой-то момент человеку просто понадобились быстрые деньги, и он идет в интернет в поисках объявлений, — продолжает Сергей Солдатов. — Находит нужное, вступает в чат, там его вербуют. Исполнил одну заявку — получил 10% от суммы, которую перевёл. Лёгкие деньги кружат голову, и дальше человек просто не может остановиться. Ну, до тех пор, пока на него не выйдем мы.

Также среди дроперов, по вполне понятным причинам, много студентов и таксистов — тем, кому нужны деньги без особой мороки. Удивительно, но даже школьник может стать дропером, порой даже не осознавая этого. Допустим, подростку открывают карту в банке. Он, не особо задумываясь, перепродает доступ к ней третьим лицам. А через эту карту обналичивают «грязные» деньги. И вот он уже не просто школьник, а соучастник преступления. Вступая во взаимоотношения с серьезной кредитной организацией, уже не получится отделаться тем, что «я не знал», «я больше не буду».

Каждый из задержанных и осужденных, по словам Сергея Солдатова, рассказывал сотрудникам одну и ту же историю: на преступление пошли ради денег, теперь все осознали и готовы понести наказание. Однако в подавляющем большинстве случаев мошенники снова возвращаются к своей деятельности:

— Надо отметить, что иногда дроперы используются втемную: человека обманом заставляют участвовать в схеме, присылать сканы документов, получать или отправлять товар, снимать наличные, передавать данные карты и т. д. Но чаще всего люди осознанно идут на «сотрудничество». Знаю несколько примеров, когда осужденные уходили на СВО, искупали кровью, а через полгода снова оказывались на зоне. Срываются из-за возможности, что называется, по-быстрому «срубить бабла».

Сейчас излишнюю доверчивость граждан «лечит» исключительно печальный личный опыт. Это касается как жертв мошенников, вынужденных платить многомилионные кредиты, так и дроперов, вольно или невольно ставших этими самыми дроперами.

Но государство активно борется с мошенниками. Например, МВД разработало законопроект о наказании для подставных лиц — дроперов, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств через переводы по банковским картам.

Ведомство предлагает квалифицировать передачу третьим лицам зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним как преступление средней степени тяжести. Если же преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление.

Кроме того, в Госдуме одобрили законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Он также призван бороться с дроперами. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что «на практике встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан».

Также Федеральный закон от 13 февраля 2025 г. № 9-ФЗ вводит ограничение по времени выдачи средств в сумме от 50 000 руб. Так, получить до 200 000 рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора. Если сумма больше, то средства перечислят не раньше чем через 48 часов. Эти нормы заработают с 1 сентября 2025 года.

Чтобы не попасться на уловки мошенников и не пополнить ряды дроперов, стоит запомнить несколько простых правил: