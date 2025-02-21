Фельдшер Оленьковского ФАПа Олеся Почиталина: «Я несу ответственность за всех людей в поселке»

Эти незаменимые специалисты работают на скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах, в сельской местности, в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках.
С сентября 2022 года Оленьковским ФАПом в Веневском районе Тульской области заведует фельдшер Олеся Почиталина. Ей 26 лет, стаж работы в медицине у Олеси Юрьевны четыре с половиной года, из них два с половиной она трудится в нашем регионе.
В поселок Оленьковский Олеся переехала из Рязани, она воспользовалась мерами поддержки медицинских работников: получила подъёмные, ведомственное жилье, для работы — автомобиль повышенной проходимости. Население ее участка — 344 человека.
— Мне всегда очень хотелось помогать людям, — рассказала Олеся Почиталина. — Изначально я выбирала между военным училищем и медицинским. В военное хотела поступить больше, но не прошла по здоровью. Так выбрала медицину. Приехала в Тульскую область и сразу поняла, что мне здесь комфортно, это мое и я хочу тут работать! Конечно, первое время было сложно, что рядом нет никого из родных и близких, плюс другие должностные обязанности — до этого я работала на скорой помощи. Поселок небольшой, и с некоторыми жителями, кто чаще всего обращается за медицинской помощью, уже хорошо знакома. В этом особенность работы в небольшом населенном пункте — ты несешь ответственность за всех людей в поселке.
Олеся хочет расти в медицине, ей интересна реабилитация, и в будущем она хочет развиваться в этом направлении.
В государственных медицинских организациях Тульской области работает порядка 1550 фельдшеров. В 2024 году на работу в медицинские организации региона трудоустроилось 270 фельдшеров.
Подготовку специалистов данного профиля в Тульской области осуществляет Тульский областной медицинский колледж и Ефремовский филиал Рязанского государственного медуниверситета.
При поддержке губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области действует широкий комплекс мер поддержки медработников, в том числе фельдшеров.
Для них предусмотрено:
- единовременная компенсационная выплата до 750 тыс. рублей участникам программы «Земский фельдшер»;
- единовременная выплата 350 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельскую местность (если не подпадают под условия «Земского фельдшера»);
- единовременная выплата в размере 5 окладов молодым специалистам, отработавшим по полученной специальности 3 года;
- предоставление компенсации за наем жилья;
- предоставление служебного жилья для фельдшеров скорой медицинской помощи и ФАПов;
- приобретение автомобилей для предоставления служебного автотранспорта фельдшерам ФАПов и амбулаторий;
- а также компенсационная выплата за обучение в автошколе для фельдшеров ФАПов и амбулаторий — введена с 2025 года при поддержке Дмитрия Миляева.