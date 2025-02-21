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В администрации Тулы опровергли слухи о закрытии улицы Михеева для автомобилей
Фото Яндекс Панорамы.

В администрации Тулы опровергли слухи о закрытии улицы Михеева для автомобилей

Водительское сообщество ввели в заблуждение ошибочные новости.

В редакцию Myslo обратились тульские водители, которые услышали в новостях информацию о том, что якобы вскоре улицу Михеева оставят только для трамваев. Объяснение было логичным: из-за регулярно припаркованных автомобилей трамваи часто простаивают. Другие подписчики слышали, что якобы на Михеева просто запретят движение по трамвайным путям. Туляки попросили Myslo разъяснить, так ли это. 

Как рассказали редакции в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, информация не соответствует действительности:

— В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту трамвайных путей на ул. Михеева. После ее разработки будут запланированы мероприятия по ремонту. Вопрос организации движения автомобильного транспорта по трамвайным путям на ул. Михеева находится на стадии рассмотрения и на данный момент не утвержден.

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Автор:
сегодня, в 15:57 0
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