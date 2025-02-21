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Рукоприкладство и воровство: как мы проверяли анонимку из психоневрологического интерната

Рукоприкладство и воровство: как мы проверяли анонимку из психоневрологического интерната

Съездили на место, разобрались в ситуации.

В редакцию Myslo обратились постояльцы Северо-Агеевского психоневрологического интерната, расположенного в Суворовском районе. По словам авторов обращения, из интерната массово увольняется медперсонал, за людьми некому ухаживать, а одна из медсестер позволяет себе поднимать руку на постояльцев. 

Съездили на место, поговорили с руководством и людьми. Подробности — в нашем тексте.

 

На сегодняшний день в Северо-Агеевском психоневрологическом интернате проживает чуть меньше 400 человек. Это пожилые люди, инвалиды, страдающие психическими расстройствами и нуждающиеся в постоянном уходе, а также граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.

«Руководство злоупотребляет полномочиями и довело ситуацию до того, что обслуживающий персонал массово увольняется. Доходит до того, что ночью за нами некому смотреть, — всем всё равно. Старшая медсестра поднимает на нас руку, а в январе нам выдали банковские карты, но на руки их никто не раздаст — все денежные средства заберут, потому что многие здесь даже не понимают, что такое деньги», — гласит текст поступившего к нам обращения.

Для директора интерната, Евгения Рыбина, визит прессы не стал неожиданностью. Коллективное обращение, якобы написанное постояльцами, уже приходило в региональный минздрав:

— Мы догадываемся, откуда дует ветер в этой ситуации. Дело в том, что какое-то время назад несколько медсестер возмутились тем, что у них и у приходящих работников одинаковая ставка — 55 000 рублей. Мол, мы профессиональные работницы, а нас уравнивают с обычными гражданами. Мы предложили медсестрам взять дополнительные смены и доплачивать за это по 17 000 рублей. Учитывая их график — сутки через трое, — это было самое разумное решение. Однако они заявили, что на одном из заводов им будут платить по 100 000 рублей. Три сотрудницы написали заявления по собственному желанию.

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Евгений Рыбин.

На работе учреждения уход «бунтарок» никак не сказался, тем более что на одно из вакантных мест пришла новая сотрудница. Так что, по мнению сотрудников интерната, обращение — обычная месть уволившихся сотрудниц, захотевших насолить бывшему работодателю.

— Другого объяснения этой ситуации нет, — продолжает Евгений Рыбин. — Более того, большая часть наших постояльцев расписывается-то с трудом, так что написать связное обстоятельное письмо для них задача со звездочкой. Что касается перевода людей на безналичный расчет — это забота. Сами понимаете, среди постояльцев есть криминальные элементы, которым трудно удержаться от старых привычек. Было несколько случаев, когда люди забывали где-то в корпусе деньги, а их воровали. Поэтому было принято решение оформить карточки — целее будут финансовые средства. 

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После такого обстоятельного ответа директор интерната предлагает нам самостоятельно походить по корпусам и пообщаться с людьми. Мол, если кто-то чем-то недоволен — обязательно пожалуется. 

— Да кто же на нас руку поднимать будет! — искренне возмущается одна из постоялиц, которую мы застаем за просмотром телевизора. — Чай, не все недееспособные: ежели что — в суд пойдем, за нами не заржавеет.. Живём тут как у Христа за пазухой: культурная программа, лечебная физкультура, питание на уровне. Кто мог к вам обратиться — знать не знаем. Если только какой из «ЗеКа» — они бывают вечно недовольными. 

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Впрочем, и бывшие «криминальные элементы» тоже недоумевают, когда мы спрашиваем о том, «кому в интернате жить плохо». А на вопрос о возможных побоях они просто начинают хохотать и крутить у виска пальцем: мол, у кого на них поднимется рука?

— Это раньше мы могли бузотерить, говорю честно, когда просто интернат был и можно было свободно передвигаться за его пределы, допустим, за водкой. А теперь он психоневрологический — на входе КПП. Оно нам надо? Думать, как пронести незаметно, как распить это дело? Проще компотика бахнуть, а потом делом полезным заняться.

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Полезных дел для постояльцев много, они своими руками украшают территорию: делают садовые скульптуры, пишут отличные картины и прочее, и прочее.

— Много рукастых людей: постоянно принимаем участие в конкурсах и даже занимаем призовые места, — доверительно сообщает нам один из постояльцев. — А ругаться нам ни к чему, мы тут стараемся в добре жить. И этой, как её... Гармонии, во!

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В региональном минтруде ситуацию с обращением прокомментировали следующим образом:

— Работа интерната находится на контроле в министерстве труда и социальной защиты Тульской области. В случае обращений получателей социальных услуг и сотрудников учреждения министерством проводятся плановые и внеплановые проверки.

О фактах, изложенных в анонимном обращении, сообщений в министерство не поступало.

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сегодня, в 15:33 0
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