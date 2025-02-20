Стали известны подробности массового ДТП на въезде в Тулу

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Щекинском районе сегодня, 20 февраля, утром столкнулись четыре транспортных средства: Chevrolet под управлением 28-летнего мужчины, Lada Priora под управлением 35-летнего мужчины, Opel под управлением 24-летнего молодого человека и Renault Duster под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир Chevrolet, 31-летняя пассажирка Lada и 43-летняя пассажирка Renault.

Все пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Сотрудники региональной Госавтоинспекции еще уточняют обстоятельства аварии.