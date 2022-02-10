Житель Венева, спиливший 300-летний дуб: «Дерево было аварийным и опасным»

Собственник участка, на котором рос уникальный 300-летний дуб, поместил в Сеть документы, свидетельствующие о том, что дерево было больным. Пост от имени Николая Макарова появился в группе «Подслушано Венёв» сегодня, 10 февраля.

Из заключения ФБУ «Рослесозащиты»:

Кроме того, к посту приложен ответ местной администрации о том, что для спила дерева на частном участке порубочный билет не нужен.

— Администрация муниципального образования Веневский район на Ваше обращение по вопросу спила дерева … сообщает: «В полномочия администрации муниципального образования Веневский район не входит согласование спила деревьев, произрастающих на частной территории».

Д. А. Махелю от Н. С. Макарова»: Николай Макаров в посте раскритиковал краеведа Дениса Махеля, который обнародовал информацию про дуб и приложил фотографию среза 300-летнего дуба с подписью «С любовьюот Н. С. Макарова»:

— Неблагодарный человек, так как я от всей души оторвал кусочек самого старого дерева г. Венева и подарил ему в его туристический центр, а он в ответ на это разместил пост.