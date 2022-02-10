новости
новости
Регистрация
Житель Венева, спиливший 300-летний дуб: «Дерево было аварийным и опасным»

Житель Венева, спиливший 300-летний дуб: «Дерево было аварийным и опасным»

Мужчина выложил в соцсети заключение об опасности дерева.

Собственник участка, на котором рос уникальный 300-летний дуб, поместил в Сеть документы, свидетельствующие о том, что дерево было больным. Пост от имени Николая Макарова появился в группе «Подслушано Венёв» сегодня, 10 февраля.
 
 
Из заключения ФБУ «Рослесозащиты»:
 
 
Кроме того, к посту приложен ответ местной администрации о том, что для спила дерева на частном участке порубочный билет не нужен.
 
— Администрация муниципального образования Веневский район на Ваше обращение по вопросу спила дерева … сообщает: «В полномочия администрации муниципального образования Веневский район не входит согласование спила деревьев, произрастающих на частной территории».
 

Николай Макаров в посте раскритиковал краеведа Дениса Махеля, который обнародовал информацию про дуб и приложил фотографию среза 300-летнего дуба с подписью «С любовью Д. А. Махелю от Н. С. Макарова»:
 
 
— Неблагодарный человек, так как я от всей души оторвал кусочек самого старого дерева г. Венева и подарил ему в его туристический центр, а он в ответ на это разместил пост.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:05 −1
Другие статьи по темам
Событие
дубВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском двое мужчин пытались украсть больничные ворота
В Донском двое мужчин пытались украсть больничные ворота
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I
Проект «Императорский маршрут»: В Туле прошли мероприятия памяти Александра I
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.