Житель Венева, спиливший 300-летний дуб: «Дерево было аварийным и опасным»
Мужчина выложил в соцсети заключение об опасности дерева.
Собственник участка, на котором рос уникальный 300-летний дуб, поместил в Сеть документы, свидетельствующие о том, что дерево было больным. Пост от имени Николая Макарова появился в группе «Подслушано Венёв» сегодня, 10 февраля.
Из заключения ФБУ «Рослесозащиты»:
Кроме того, к посту приложен ответ местной администрации о том, что для спила дерева на частном участке порубочный билет не нужен.
— Администрация муниципального образования Веневский район на Ваше обращение по вопросу спила дерева … сообщает: «В полномочия администрации муниципального образования Веневский район не входит согласование спила деревьев, произрастающих на частной территории».
Николай Макаров в посте раскритиковал краеведа Дениса Махеля, который обнародовал информацию про дуб и приложил фотографию среза 300-летнего дуба с подписью «С любовью
Д. А. Махелю от Н. С. Макарова»:
— Неблагодарный человек, так как я от всей души оторвал кусочек самого старого дерева г. Венева и подарил ему в его туристический центр, а он в ответ на это разместил пост.