Ремонт Орловского путепровода на Зеленстрое начнется уже в мае

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Орловский путепровод — один из самых старых мостов города — сейчас находится в предаварийном состоянии. Ремонтировать его будут в два этапа — в 2025–2026 годах, работы пройдут по муниципальной программе.

Мост связывает Зеленстрой с остальной частью Тулы, и движение там крайне оживленное. Кроме того, ремонт осложняется тем, что по путепроводу проходят трамвайные пути. Ремонтировать сооружение будут по принципу Московского путепровода — частями.

Реконструкция путепровода начнется через два месяца — в мае 2025-го. Чтобы избежать полного перекрытия движения, работы будут проводиться поэтапно.

Ремонт начнут с правой стороны путепровода (в направлении Щекино). Затем строители перейдут на половину с трамвайным движением — эти работы пройдут уже в 2026 году.

Ранее глава администрации Тулы Илья Беспалов предупреждал, что ремонт не пройдет гладко: «Будут и ограничения, и частичные перекрытия движения. Будем думать, как пропускать большие потоки транспорта. Другого пути нет. Но ремонт необходим, поэтому придется потерпеть — ради комфорта».