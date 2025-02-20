Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

Фото Алексея Пирязева.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 20 февраля и до 21.00 21 февраля местами в регионе ожидается снег, туман, на дорогах гололедица. Из-за этого возможно осложнение дорожной обстановки.

В Тульской Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила безопасности, выбирать путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время непогоды по возможности необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.

Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.

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