Тульских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 20 февраля и до 21.00 21 февраля местами в регионе ожидается снег, туман, на дорогах гололедица. Из-за этого возможно осложнение дорожной обстановки.
В Тульской Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила безопасности, выбирать путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время непогоды по возможности необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.
Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим из-за непогоды в трудную ситуацию на дороге.
Вы можете обращаться по телефонам (круглосуточно):
- телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42,
- телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54,
- для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13,
- Telegram-канал «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98.