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Житель Ясногорска избил знакомого на улице: спустя две недели потерпевший умер
Фото Артёма Жильцова

Житель Ясногорска избил знакомого на улице: спустя две недели потерпевший умер

По ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.

В Алексинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По предварительным данным, 30 января на ул. Советской в Ясногорске произошла ссора между двумя местными жителями. Один из мужчин избил оппонента. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя две недели.

Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Ему предъявлено обвинение, на допросе он признался в содеянном и подробно рассказал о случившемся. Судя мужчина будет дожидаться в СИЗО.

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Тульская областьЯсногорск

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