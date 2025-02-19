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В Туле пройдет итоговый показ музыкального спектакля «Война сильна — любовь сильней»

В Туле пройдет итоговый показ музыкального спектакля «Война сильна — любовь сильней»

Все роли исполнят жены и дети участников СВО.

«Война сильна — любовь сильней» (6+) — это истории о силе духа, о любви, которая способна победить любые препятствия, о женщинах, которые верят, ждут и которые смогли объединиться, пережить горечь от утраты и найти в себе силу жить дальше.

Проект организован при поддержке правительства и министерства молодежной политики Тульской области.

Итоговый показ спектакля состоится 24 февраля в 18.30 в концертном зале ТулГУ (проспект Ленина, 92).

Анастасия Кошерук, директор АНО «Жены героев» Тульской области, исполнительница главной роли спектакля:

Анастасия Кошерук

— Мы хотим рассказать реальные истории: показать через творчество те трудности и переживания, с которыми сталкиваются семьи участников СВО.

 В отличие от многих постановок, этот спектакль не является вымыслом. Он основан на реальных историях женщин Тульской области, чьи мужья участвуют в специальной военной операции.

Спектакль не просто художественное произведение, а часть широкого проекта «Жены героев». Он дает женщинам возможность выразить свои чувства, найти взаимопонимание и объединиться.

Мы надеемся, что в скором времени наш уникальный музыкальный спектакль увидит вся Россия.

Оформить пригласительный можно по ссылке. При входе в концертный зал необходимо назвать фамилию, на которую оформлялись билеты. После этого вам выдадут нужное количество пригласительных.

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