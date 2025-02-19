В Туле пройдет итоговый показ музыкального спектакля «Война сильна — любовь сильней»

— Мы хотим рассказать реальные истории: показать через творчество те трудности и переживания, с которыми сталкиваются семьи участников СВО.

В отличие от многих постановок, этот спектакль не является вымыслом. Он основан на реальных историях женщин Тульской области, чьи мужья участвуют в специальной военной операции.

Спектакль не просто художественное произведение, а часть широкого проекта «Жены героев». Он дает женщинам возможность выразить свои чувства, найти взаимопонимание и объединиться.

Мы надеемся, что в скором времени наш уникальный музыкальный спектакль увидит вся Россия.