Семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения выплат в любом МФЦ Тульской области

С 17 февраля семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения льгот и выплат в любом МФЦ Тульской области.
Обслуживать семьи военнослужащих будут в приоритетном порядке без очереди. Специалисты помогут с подготовкой документов для:
- единовременной выплаты по указу Президента,
- единовременного пособия по приказу министра обороны,
- страховой суммы и компенсации для добровольцев,
- пенсии по потере кормильца, в том числе по уходу,
- ежемесячной компенсации,
- ежемесячного пособия на ребенка,
- ежегодного единовременного пособия на отдых детей,
- удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий,
- единовременной выплаты от благотворительного фонда,
- справки на льготы ЖКХ,
- справки на ремонт дома.