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Семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения выплат в любом МФЦ Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения выплат в любом МФЦ Тульской области

Обслуживать семьи военнослужащих будут в приоритетном порядке без очереди.

С 17 февраля семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения льгот и выплат в любом МФЦ Тульской области. 

Если раньше подготовка необходимых заявлений и бумаг в военный комиссариат могла занимать до трех часов, а общее количество листов достигало 500, то теперь с помощью сотрудников МФЦ процесс упрощается.
 

Обслуживать семьи военнослужащих будут в приоритетном порядке без очереди. Специалисты помогут с подготовкой документов для: 

  • единовременной выплаты по указу Президента,
  • единовременного пособия по приказу министра обороны,
  • страховой суммы и компенсации для добровольцев,
  • пенсии по потере кормильца, в том числе по уходу,
  • ежемесячной компенсации,
  • ежемесячного пособия на ребенка,
  • ежегодного единовременного пособия на отдых детей,
  • удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий,
  • единовременной выплаты от благотворительного фонда,
  • справки на льготы ЖКХ,
  • справки на ремонт дома.

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Автор:
сегодня, в 10:42 0
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