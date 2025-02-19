Семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения выплат в любом МФЦ Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Обслуживать семьи военнослужащих будут в приоритетном порядке без очереди.

С 17 февраля семьи погибших участников СВО могут оформить документы для получения льгот и выплат в любом МФЦ Тульской области.

Если раньше подготовка необходимых заявлений и бумаг в военный комиссариат могла занимать до трех часов, а общее количество листов достигало 500, то теперь с помощью сотрудников МФЦ процесс упрощается.

Обслуживать семьи военнослужащих будут в приоритетном порядке без очереди. Специалисты помогут с подготовкой документов для: