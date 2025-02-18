На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Вечером 18 февраля, в 23.53 в официальном телеграм-канале Министерства по региональной безопасности Тульской области появилось сообщение об опасности атаки БПЛА.
Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Соответствующее предупреждение распространило министерство по региональной безопасности.
Вечером 18 февраля, в 23.53 в официальном телеграм-канале Министерства по региональной безопасности Тульской области появилось сообщение об опасности атаки БПЛА.
Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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