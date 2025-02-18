Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными и внимательными!

По данным Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие сутки ожидается снегопад, местами гололедица на дорогах и порывы ветра до десяти метров в секунду. Всё это может существенно осложнить дорожную обстановку.

При планировании поездок автомобилистам следует соблюдать правила безопасности, выбирая путь следования с учетом погодных и дорожных условий. Во время зимнего ненастья, по возможности, стоит воздержаться от использования личного автотранспорта до улучшения погоды.

На дороге следует быть крайне внимательными и аккуратными, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами. Избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы оказать помощь всем участникам движения, попавшим в трудную ситуацию из-за непогоды. Звоните по телефонам: