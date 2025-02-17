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За год тульский Роспотребнадзор подал 20 исков против предпринимателей, продающих алкоголь детям
Фото из архива Myslo.

За год тульский Роспотребнадзор подал 20 исков против предпринимателей, продающих алкоголь детям

Большинство исков уже удовлетворили.

Роспотребнадзор Тульской области начал активно подавать иски в суд против компаний и предпринимателей, продающих алкоголь детям. Судебная практика показывает, что такие дела часто выигрываются.

В 2024 году Роспотребнадзор подал 20 подобных исков, из них 16 уже удовлетворили, а остальные находятся на рассмотрении. Главная цель этих мер — предотвратить вред здоровью детей в будущем.

Напомним, ранее в СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года. Под запрет могут попасть слабоалкогольная продукция и пиво.

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Автор:
вчера, в 11:22 −1
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