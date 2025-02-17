За год тульский Роспотребнадзор подал 20 исков против предпринимателей, продающих алкоголь детям

Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор Тульской области начал активно подавать иски в суд против компаний и предпринимателей, продающих алкоголь детям. Судебная практика показывает, что такие дела часто выигрываются.

В 2024 году Роспотребнадзор подал 20 подобных исков, из них 16 уже удовлетворили, а остальные находятся на рассмотрении. Главная цель этих мер — предотвратить вред здоровью детей в будущем.

Напомним, ранее в СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года. Под запрет могут попасть слабоалкогольная продукция и пиво.