В Тульской области машиниста автокрана насмерть придавило грузом: суд огласил приговор

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении 35-летнего мужчины, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Судом установлено, что 1 сентября 2024 года водитель погрузчика ООО «Восточные Берники», выполняя работы на карьере в д. Берники, вовремя не остановил погрузчик и прижал 54-летнего машиниста автокрана грузом, который перевозил. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.