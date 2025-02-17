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В Новомосковске подростка отправили в колонию за сбыт наркотиков
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске подростка отправили в колонию за сбыт наркотиков

Мальчик выступал в роли фасовщика и закладчика.

В Новомосковске вынесли приговор 17-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. 

В августе 2024 года парень вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Молодой человек выполнял роль фасовщика и закладчика. 

Подросток снял квартиру, купил необходимый инвентарь, после чего забрал оптовую партию наркотических средств и начал фасовать на съемной квартире. Однако 16 октября его задержали. В ходе обыска в квартире нашли более 3 кг производных N-метилэфедрона, 26,44 г смесей, содержащих мефедрон.

Приговором суда парень проведет в воспитательной колонии 4 года 6 месяцев. 

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Автор:
сегодня, в 10:51 −1
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