В Новомосковске подростка отправили в колонию за сбыт наркотиков

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске вынесли приговор 17-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В августе 2024 года парень вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Молодой человек выполнял роль фасовщика и закладчика.

Подросток снял квартиру, купил необходимый инвентарь, после чего забрал оптовую партию наркотических средств и начал фасовать на съемной квартире. Однако 16 октября его задержали. В ходе обыска в квартире нашли более 3 кг производных N-метилэфедрона, 26,44 г смесей, содержащих мефедрон.

Приговором суда парень проведет в воспитательной колонии 4 года 6 месяцев.