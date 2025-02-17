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Сколько стоят квартиры в новостройках Тулы
Фото Алексея Пирязева.

Сколько стоят квартиры в новостройках Тулы

Подсчеты сделали аналитики «Авито Недвижимости».

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги января 2025 года на рынке первичного жилья в России. В среднем по стране предложение на платформе по сравнению с январем 2024 года выросло на 39%. Выбор однокомнатных квартир увеличился на 44%, студий — на 42%, двухкомнатных квартир — на 36%, трехкомнатных объектов — на 26%.

Предложение увеличилось в 34 из 42 городов, которые попали в исследование платформы. Самый заметный рост зафиксирован в Ярославле и Воронеже (в 2,9 раза), Калининграде (в 2,6 раза), Казани (в 2,2 раза), Иванове (в 2,1 раза) и Рязани (в 2 раза).

По сравнению с декабрем 2024 года интерес потенциальных покупателей к квартирам в новостройках
увеличился на 21%.

Самый заметный рост — в сегментах трехкомнатных (+29%) и двухкомнатных (+22%) квартир. Интересоваться покупкой жилья на первичном рынке по сравнению с декабрем 2024 года стали чаще в 38 из 42 городов исследования. Особенно выделяются Калуга (+66%), Иваново (+62%), Иркутск (+61%), Омск (+54%), Ульяновск (+47%), Нижний Новгород (+45%) и Владивосток (+44%). В Москве спрос по сравнению с декабрем 2024 года увеличился на 17%, в Санкт-Петербурге — на 27%.

Относительно декабря 2024 года цены на жилье в новостройках снизились в 10 из 43 городов исследования. В Самаре, Томске, Барнауле, Сочи и Ярославле отмечалось сокращение на 2% в каждом. В Калуге, Твери, Иванове, Кирове и Краснодаре — на 1%. 

— Интерес к первичному жилью умеренно растет на протяжении последнего полугодия. Например, в первый месяц 2025 года потенциальные покупатели интересовались новостройками на 10% чаще, чем в начале IV квартала 2024 года. Текущие значения спроса уступают абсолютным цифрам прошлого января, когда многим покупателям была доступна льготная ипотека. Тем не менее за счет снижения темпов вывода нового жилья застройщиками, спрос и предложение сегодня приближены к равновесию, а цены остаются стабильными, — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

По итогам января 2025 года дешевле всего купить квартиру на первичном рынке можно было в Ульяновске (5,2 млн рублей), Брянске (5,5 млн рублей), Ярославле и Смоленске (по 5,6 млн рублей), Рязани и Владимире (по 5,7 млн рублей). В Туле — в среднем квартиры в новостройках, по данным экспертов, стоят 6,2 млн рублей.

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Самые высокие цены — в Москве (24,5 млн рублей), Сочи (20,1 млн рублей), Казани (11,7 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,4 млн рублей). 

Сюжет: Недвижимость
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