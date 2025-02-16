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Зима все-таки пришла: ЦФО ждут морозы и снег

Зима все-таки пришла: ЦФО ждут морозы и снег

Рассказываем, какую погоду обещают синоптики.

Уходящие выходные вернули в ЦФО зимнюю погоду. Столичные синоптики зафиксировали температурный рекорд этого года: ночная температура достигла минус 9,5 градусов. Высота снежного покрова — 2 см, и это тоже немало для 2025 года.

Что же ожидает нас дальше? Прогнозы порадуют тех, кто сетовал на ненастоящую зиму. На предстоящей неделе температура воздуха будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 

Пик холода придется на понедельник. Морозы окрепнут до -14 градусов, а в отдаленных населенных пунктах — до -17 градусов. Снега тоже станет больше: синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова до 5 см. Это уже что-то! Хотя до климатической нормы в этом вопросе далеко: во второй половине феврале снега должно быть аж 37-39 см.

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Автор:
16 февраля, в 15:59 +5
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