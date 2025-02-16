В тульской «Девятке» встретились поклонники стимпанка

Гости встречи поучаствовали в мастер-классах, побывали на маркете и на балу.

Ежегодно в феврале творческое пространство «Девятка» знакомит посетителей с миром стимпанка. Сочетание ретрофутуризма, промышленного дизайна привлекает необычной эстетикой, пропитанной духом авантюризма и смелых творческих решений.

В эту атмосферу, где причудливые механизмы соседствуют с повседневными предметами быта, смогли погрузиться гости стимпанк-встречи «Механические чудеса», которая состоялась 15 февраля.

Программа мероприятия включала экскурсию-спектакль «Левша» о творческом поиске, самосовершенствовании и стремлении открывать что-то необычное, маркет изделий и аксессуаров в стимпанк-стиле, мастер-класс «Создаем образ героя сериала или кино» от художника Дмитрия Филиппова и стимпанк-бал.



Все желающие открыли закулисье творческого процесса по созданию персонажей фантастических фильмов и телесериалов. Дмитрий Филиппов рассказал о программах компьютерной графики, позволяющих сделать любой визуальный эффект, сгенерировать образ и наделить героя сверхъестественными способностями.





Маркет стимпанк-изделий представил механические диковинные вещицы. Здесь можно было приобрести кожаные аксессуары тульской мастерской «Гогглы от DoubleP», стильные украшения Марии Ефремовой из Челябинска, миниатюры Елизаветы Парсасян из Москвы, работы мастерских Le Chat, «Деревяшки», Aestetik, брелки и магниты учащихся Школы креативных индустрий, подарочные наборы чайной компании «Правильные травы». Каждый мог попробовать паровой коктейль, сделать селфи на фоне необычных экспонатов и пообщаться с мастерами.





Финальным событием встречи стал стимпанк-бал, в котором приняли участие клубы исторических танцев из Тулы, Калуги и Орла. Кавалеры в причудливых цилиндрах, дамы в корсетах и шляпках, классические мелодии, в которые органично вписались тиканье часов, стук колес паровоза, щелчки музыкальной шкатулки, звуки печатной машинки, рев моторов и другая механическая музыка, придали мероприятию романтическую атмосферу. Распорядитель бала Анна Тюина, руководитель клуба исторических танцев «Вдохновение» из Калужского городского досугового центра, провела мастер-классы, прокомментировав технику исполнения вальса, контрданса, кадрили и польки.



Стимпанк-встреча «Механические чудеса» стала прологом грядущего фестиваля стимпанк-культуры Ferrum, который состоится 23-24 августа.