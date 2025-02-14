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«Искренние чувства»: SHAMAN и Мизулина сняли школьный клип

«Искренние чувства»: SHAMAN и Мизулина сняли школьный клип

Клип певец презентовал в своем телеграм-канале.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил клип, в котором приняла участие глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Родные, представляю вам видео на песню «Я останусь с тобой». Идея витала в воздухе — в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню «Я останусь с тобой» в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами», — написал певец в своем телеграм-канале.

Клип «Я останусь с тобой» уже доступен в ВК:

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