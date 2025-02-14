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В Новомосковске после капитального ремонта открылась поликлиника
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске после капитального ремонта открылась поликлиника

Медучреждение обслуживает более 30 тысяч жителей.

В поликлинике обновлены кабинеты, установлена новая мебель и современное диагностическое оборудование, включая флюорограф и аппарат УЗИ экспертного класса. Здесь ведут прием терапевты и узкие специалисты. Для профилактических осмотров открыты смотровые кабинеты, работает кабинет неотложной помощи. Предусмотрен отдельный вход для пациентов с ОРВИ и гриппом.

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Ремонт во взрослой поликлинике проходил по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», которая сейчас продолжается в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». 

За последние четыре года в Новомосковске отремонтировано 6 поликлиник и амбулатория, также были установлены новые ФАПы. В 2025 году предусмотрено обновление детской поликлиники на улице Коммунистической и взрослой на улице Ударной. Сейчас начались демонтажные работы клинико-диагностического центра больницы, который отремонтируют капитально.

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Тульская областьНовомосковск

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