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SHAMAN поцеловал Екатерину Мизулину во время концерта в школе
Скрин из видео из соцсетей.

SHAMAN поцеловал Екатерину Мизулину во время концерта в школе

Пара больше не скрывает своих чувств.

Всё случилось на концерте в школе. Ранее Myslo рассказывал, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор пал на московскую школу № 1409. 

Артист спел для школьников, станцевал с Екатериной Мизулиной и в какой-то момент даже поцеловал свою возлюбленную. Как уточняют СМИ, школьники сами просили пару открыться. 

Стоит отметить, что отношения певца Ярослава Дронова и главы Лиги безопасного интернета Мизулиной впервые начали обсуждать еще летом 2023 года во время их поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После совместного полета Мизулина стала чаще появляться в обществе музыканта — она приходила на его концерты, а он, в свою очередь, не скупился на роскошные букеты для Екатерины. Однако о романе всерьез никто не думал. 

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Автор:
сегодня, в 16:45 −21
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