Новым начальником УФСИН России по Тульской области стал Павел Ломакин

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он служит в подразделениях уголовно-исполнительной системы с 2003 года.

13 февраля в режиме видеоконференции врио директора ФСИН России Александр Розин представил губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву нового начальника УФСИН России по Тульской области. Им стал Павел Ломакин.

Дмитрий Миляев отметил, что в регионе выстроено системное взаимодействие правительства с УФСИН России по Тульской области и другими силовыми структурами. И пообещал, что правительство будет и впредь оказывать региональному управлению необходимую помощь.

Напомним, прежний руководитель УФСИН по Тульской области Иван Прокопенко покинул пост по собственному желанию еще летом 2024 года.