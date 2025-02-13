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Новым начальником УФСИН России по Тульской области стал Павел Ломакин
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Новым начальником УФСИН России по Тульской области стал Павел Ломакин

Он служит в подразделениях уголовно-исполнительной системы с 2003 года.

13 февраля в режиме видеоконференции врио директора ФСИН России Александр Розин представил губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву нового начальника УФСИН России по Тульской области. Им стал Павел Ломакин. 

Дмитрий Миляев отметил, что в регионе выстроено системное взаимодействие правительства с УФСИН России по Тульской области и другими силовыми структурами. И пообещал, что правительство будет и впредь оказывать региональному управлению необходимую помощь.

Напомним, прежний руководитель УФСИН по Тульской области Иван Прокопенко покинул пост по собственному желанию еще летом 2024 года.

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