Пожар в новомосковском ТЦ: СК возбудил дело по факту гибели двух человек

В Новомосковске следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в ТЦ.

Напомним, 11 февраля 11 февраля на улице Первомайской загорелось подсобное помещение торгового павильона. Пострадали четверо человек, двоих из которых госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие, 44-летний и 30-летний мужчины, скончались в результате полученных ожогов.

Отметим, что помещение, в котором произошел пожар, было предоставлено их арендатором для проживания работников одного из предприятий региона.

— В настоящее время причины возгорания устанавливаются следователями совместно с сотрудниками регионального МЧС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.