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Пожар в новомосковском ТЦ: СК возбудил дело по факту гибели двух человек

Пожар в новомосковском ТЦ: СК возбудил дело по факту гибели двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Новомосковске следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в ТЦ. 

Напомним, 11 февраля 11 февраля на улице Первомайской загорелось подсобное помещение торгового павильона. Пострадали четверо человек, двоих из которых госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие, 44-летний и 30-летний мужчины, скончались в результате полученных ожогов. 

Отметим, что помещение, в котором произошел пожар, было предоставлено их арендатором для проживания работников одного из предприятий региона.

— В настоящее время причины возгорания устанавливаются следователями совместно с сотрудниками регионального МЧС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

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