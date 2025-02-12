Изменился номер исходящих звонков контакт-центра минздрава Тульской области

Ранее они поступали с городского многоканального номера 24-51-04. Если человек перезванивал, то попадал на автоответчик.

Теперь исходящие звонки производятся с четырех мобильных номеров, на которые можно перезвонить.

На смартфонах дополнительно отображается название службы, например «Запись к врачу» или «Горячая линия». Это поможет жителям отличить звонок контакт-центра минздрава от мошенников.

Голосовой помощник контакт-центра минздрава может позвонить со следующих номеров:

8 929 071-00-33 — напоминание об имеющейся у пациента записи на прием к врачу. На смартфоне видно «Минздрав ТО: Запись к врачу».

8 929 071-08-03 — контроль обращений на горячую линию минздрава. На смартфоне отражается «Минздрав ТО: Горячая линия».

8 929 071-32-03 — звонок пациентам с хроническими заболеваниями, которые сопровождаются службой «Медицинский помощник». На смартфоне «Минздрав ТО: Медицинский помощник».

8 920 799-03-03 — звонок пациентам, которым поступили льготные лекарства в сеть аптек «Фармация». На смартфоне «Фармация: Льготные лекарства».

Отображение на смартфоне визитки службы зависит от сотового оператора, марки/модели телефона, установленного программного обеспечения.