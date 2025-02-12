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В Туле после острой кишечной инфекции у клиента закрыли Rollwell
Фото из архива Myslo.

В Туле после острой кишечной инфекции у клиента закрыли Rollwell

Деятельность организации приостановлена на 60 суток решением суда.

В тульский Роспотребнадзор поступила информация о случае заболевания острой кишечной инфекцией у клиента службы доставки Rollwell (ИП Журавлев, пр. Ленина, 85, корп. 5). Специалисты провели расследование. 

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на объекте найдены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, производственного оборудования и инвентаря, отсутствие контроля за безопасностью изготовляемой кулинарной продукции.

В ходе расследования установлены факты оборота кулинарной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента по показателям безопасности.

В связи с выявленными нарушениями эксплуатация организации общественного питания приостановлена до устранения нарушений.

Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Центральный районный суд г. Тулы. Решением суда деятельность организации приостановлена на 60 суток.

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