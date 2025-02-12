15 и 16 февраля в поселке Косая Гора введут временные ограничения движения транспорта

В связи с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2025» в Туле будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

15 и 16 февраля:

с 00.00 до 16.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств в поселке Косая Гора по улице Максима Горького на участке от улицы Комсомольской до лыжного центра «Веденино».

с 8.00 до 16.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Максима Горького на участке от улицы Комсомольской до лыжного центра «Веденино» и по улице Дронова на участке от улицы Комсомольской до улицы Лесной.

Во время проведения мероприятий движение автобусов маршрутов № 28 и 34 будет осуществляться по измененной схеме, без проезда по улице Лесной.

№ 28 (пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»): ул. Дронова — 3-й Горьковский пр-д — ул. Гагарина — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ул. Столетова (Театральный пер.) — ул. Доктора Гумилевской.

№ 34 (пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика Тульская): ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское шоссе.