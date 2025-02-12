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В День всех влюбленных капибара Валентин приглашает туляков в экзотариум
Фото Тульского экзотариума.

В День всех влюбленных капибара Валентин приглашает туляков в экзотариум

Посетители смогут написать Вальку трогательные записки.

14 февраля капибара по кличке Валентин, который живет в Тульском экзотариуме в Центральном парке, ждет всех, влюбленных в капибар. Только в этот день посетители смогут написать трогательные послания и загадать желания, поделившись ими с настоящим Валентином.

— Самые искренние обязательно исполнятся! Кстати, не откажется похититель сердец посетителей экзотариума и от даров. Очень уж он уважает бахчевые культуры — кабачки, тыкву, зерно, свеклу, морковь и яблоки. Все это можно будет передать для него нашим работникам, — говорят сотрудники зоопарка.

Требуйте сердечки для записок Вальку на входе у администратора.

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