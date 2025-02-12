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Тулячка отправится в колонию за хранение наркотиков

Тулячка отправится в колонию за хранение наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Туле 31-летняя местная жительница признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Судом установлено, что 5 ноября 2024 года тулячка приобрела мефедрон, который хранила дома. Наркотики изъяли правоохранители во время досмотра в ходе оперативных мероприятий. Отметим, что ранее женщина была осуждена за преступление против общественной безопасности с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев колонии общего режима. 

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