Тулячка отправится в колонию за хранение наркотиков

В Туле 31-летняя местная жительница признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Судом установлено, что 5 ноября 2024 года тулячка приобрела мефедрон, который хранила дома. Наркотики изъяли правоохранители во время досмотра в ходе оперативных мероприятий. Отметим, что ранее женщина была осуждена за преступление против общественной безопасности с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста.



Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев колонии общего режима.