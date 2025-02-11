Как выбрать подарок ко Дню всех влюбленных и не облажаться: большой опрос Myslo

Фото Алексея Пирязева.

14 февраля — День святого Валентина, он же День всех влюбленных, праздник популярный, но «необязательный». Согласно опросу Myslo, его отмечает лишь треть (31,5%) респондентов.

Относятся к романтическому празднику преимущественно положительно (51,9%) или нейтрально (44,4%) — это хороший повод напомнить любимому человеку о своих чувствах, но не более. Лишь два респондента отметили, что не переносят День святого Валентина: мол, праздник вообще «не наш».

Как бы вы ни относились к конфетно-букетным суткам, гайд Myslo по поиску идеального подарка пригодится всем: романтикам, именинникам и «новогодникам».

Что туляки будут дарить вторым половинкам?

Myslo опросил 37 женщин и 17 мужчин разных возрастов, чтобы узнать, какие подарки туляки хотят получить в День всех влюбленных.



Инфографика на основе данных, полученных в ходе опроса Myslo.

Парни оказались чуть щедрее: разница в средней стоимости подарка составила не более 200 рублей.

Парни отмечают 14 февраля не реже, чем девушки: примерно 30% респондентов-мужчин ответили, что празднуют его. Это всего на 2% меньше, чем девушек.



Инфографика на основе данных, полученных в ходе опроса Myslo.

Наибольшей популярностью среди девушек пользуется бессменная классика: цветы, парфюм или косметика и валентинки.

Сильный пол предпочитает дарить, а не получать подарки. Тем не менее вряд ли парни откажутся от сладостей к чаю, бытовой электроники или материалов для хобби.

Представления об идеальном подарке для противоположного пола практически идеально совпадают с реальными «хотелками». Так, девушки скорее подарят парфюм, чай/сладкое (тут в точку!) или сувенир. Парни считают, что любимой понравится украшение, пышный букет, сладости и инвентарь для хобби.

Александр Бочаров, 18 лет, студент:

Александр Бочаров — Со своей девушкой я встречаюсь четыре года. Подарки без повода дарю редко, чаще организую совместный досуг и прогулки. День всех влюбленных мы отмечаем каждый год. Но я не придаю ему большого значения. Праздник можно устроить в любой день, главное — уделять друг другу внимание. Обычно мы заранее проговариваем, что нам нужно, и после этого покупаем подарки. В этом году мы решили скинуться и купить игровую консоль — это наша общая мечта! Дарья Янчук, 22 года, студентка и PR-менеджер:

Дарья Янчук — В этом году не планирую полноценно отмечать. Можем с друзьями сделать открыточки или обменяться подарками-комплиментами. Когда я встречалась с молодым человеком, мы исправно отмечали 14 февраля. Только подарками скорее были эмоции — ездили в места, в которых раньше не были. В целом этот праздник всерьез не воспринимаю: если праздновать не буду, не расстроюсь. Но отношусь к нему положительно: повод повеселиться хороший.

Как выбрать подарок?

Обратите внимание на интересы любимого. Многие респонденты хотели бы получить подарок, связанный с их хобби. Хорошие краски, дорогой спортинвентарь или билеты в статусный театр обрадуют творческих личностей или спортсменов. Фанатам киносерии или музыкальной группы можно подарить фирменную сувенирную продукцию.

Смастерите памятный презент своими руками. Если вы отчаянный романтик с ограниченным бюджетом, сделайте милый сувенир самостоятельно. В интернете куча инструкций: цветочки из атласной ленты, открытка-оригами, мини-фотоальбомы и многое другое.

Главный минус — такой вариант потребует усидчивости и пару часов свободного времени. Плюс — любимый человек наверняка оценит индивидуальный подход, вашу креативность и старания!

Проявите наблюдательность. Вспомните, не упоминал ли ваш любимый о каких-либо нуждах: заканчивается абонемент в спортзал, сломалась игровая клавиатура... Приятно, когда партнер прислушивается к будничным разговорам!

Просмотрите «список желаний» — вишлист (от англ. wish list). Вдруг человек уже сам намекнул, какой подарок он хотел бы получить.

Вишлист — это простой и удобный способ держать друг друга в курсе своих «хотелок». Его можно составить в бумажном виде, опубликовать на странице в соцсетях или оформить в виде чата с друзьями и родственниками.

Спросите напрямую. Если ваша вторая половинка не любит сюрпризы, спросите ее/его напрямую. Так вы избавите себя от мук выбора и подарите именно то, что хотел человек.

Не бойтесь попросить помощи: без подготовки парни легко спутают бронзер со скульптором, а девушки не отличат геймпад от джойстика.

Символическая валентинка, красивая упаковка или цветок станут приятным дополнением к «договоренности».

Выберите «безопасный вариант». Универсальный подарок подойдет на тот случай, если вы еще не успели поближе узнать свою пассию. Смотрите инфографику выше!

При покупке подарка обратите внимание на базовые критерии. Например, если девушка или парень следят за фигурой, дарить «вредные» сладости не очень уместно. Узнайте, нет ли у человека аллергии на цветы. Если хотите сводить ее/его в ресторан, уточните пищевые привычки.

Остерегайтесь импульсивных покупок парфюма или косметики: вряд ли вы с первого раза угадаете, что подойдет любимому или любимой (а набор из геля для душа и мочалки — совсем не в духе события).

Найти симпатичную безделушку можно в сувенирном магазине — прогуляйтесь на досуге, за что-нибудь глаз точно зацепится.

Главное — прислушивайтесь к мнению партнера и не навязывайте свое видение праздника.

Заблаговременный и конструктивный диалог поможет прийти к компромиссу.