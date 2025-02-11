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В Тульской области появится новая мера поддержки тренеров с инвалидностью
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области появится новая мера поддержки тренеров с инвалидностью

Мастера спорта по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья из Алексина обратились к губернатору за помощью.

10 февраля глава региона Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. К нему обратилась пара из Алексина: девушка и молодой человек — мастера спорта по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Оба работают инструкторами по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту. Молодой человек участвует в соревнованиях международного уровня. А девушка хочет развиваться в качестве тренера адаптивного спорта в областном центре.

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Дмитрий Миляев поддержал желания спортсменов. Девушке готовы помочь с вариантами трудоустройства в Туле и в Алексине. Также губернатор дал поручение правительству разработать и утвердить новую меру поддержки тренеров по адаптивному спорту. Она позволит компенсировать расходы по найму жилья, если таковое отсутствует по месту трудоустройства. Такая мера позволит привлечь новых специалистов и развить сферу адаптивного спорта в регионе.

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Тренер по спортивной борьбе из Плавска обратился к Дмитрию Миляеву с просьбой открыть отделение по спортивной борьбе в Центре спортивной подготовки. Это поможет стимулировать юных спортсменов и уделять больше внимания спорту, а также удержит их в регионе.

Сам тренер воспитал троих детей и обучил более 200 спортсменов, проводит в муниципалитете региональные и межрегиональные соревнования. Отделение по спортивной борьбе в Центре уже открыто. Дмитрий Миляев поручил держать на контроле вопрос участия воспитанников этого отделения в отборе для получения премий правительства Тульской области в сфере поддержки молодежи.

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