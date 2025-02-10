  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 марта изменится порядок оплаты отопления: равномерные платежи теперь запрещены - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 марта изменится порядок оплаты отопления: равномерные платежи теперь запрещены
Фото Юлии Александровой.

С 1 марта изменится порядок оплаты отопления: равномерные платежи теперь запрещены

Об изменениях рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Грядут перемены в части оплаты отопления. С 1 марта вступят в силу изменения, которые ограничат право регионов переходить на схему, когда оплату разбивали на весь календарный год. Есть очевидные плюсы и минусы такого решения, — написал Якубовский в своем телеграм-канале. — Из плюсов — прозрачность начисления: всегда можно проверить соответствие показаний прибора учета и цифры в платежке, отсутствие непонятных для многих корректировок, когда теплой зимой платишь увеличенные счета за холодную прошлую зиму. Также и при переходе права собственности новый собственник не будет платить за прежнего.

Из минусов, на мой взгляд, самый главный — холодной зимой счета будут ощутимо выше».

Ранее Myslo писал, что в России с 1 марта запретят равномерную оплату за отопление. Жителей стимулируют оплачивать платежки по факту. Такое решение принял Минстрой РФ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:20 −6
Другие статьи по темам
Событие
отопление
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе Тула — Щекино пьяный водитель устроил ДТП с двумя Lada Granta
На трассе Тула — Щекино пьяный водитель устроил ДТП с двумя Lada Granta
В Пролетарском округе из-за ДТП образовалась внушительная пробка 
В Пролетарском округе из-за ДТП образовалась внушительная пробка 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.