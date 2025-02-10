С 1 марта изменится порядок оплаты отопления: равномерные платежи теперь запрещены

Фото Юлии Александровой.

«Грядут перемены в части оплаты отопления. С 1 марта вступят в силу изменения, которые ограничат право регионов переходить на схему, когда оплату разбивали на весь календарный год. Есть очевидные плюсы и минусы такого решения, — написал Якубовский в своем телеграм-канале. — Из плюсов — прозрачность начисления: всегда можно проверить соответствие показаний прибора учета и цифры в платежке, отсутствие непонятных для многих корректировок, когда теплой зимой платишь увеличенные счета за холодную прошлую зиму. Также и при переходе права собственности новый собственник не будет платить за прежнего.

Из минусов, на мой взгляд, самый главный — холодной зимой счета будут ощутимо выше».

Ранее Myslo писал, что в России с 1 марта запретят равномерную оплату за отопление. Жителей стимулируют оплачивать платежки по факту. Такое решение принял Минстрой РФ.