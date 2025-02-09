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В Тульской области семьи с детьми-инвалидами могут купить компьютер по гарантийному письму
Фото министерства труда и соцзащиты Тульской области.

В Тульской области семьи с детьми-инвалидами могут купить компьютер по гарантийному письму

Новый порядок значительно снизит финансовую нагрузку на семьи.

В Тульской области семьи с детьми-инвалидами могут получить субсидию до 58 тысяч рублей на приобретение компьютера. Мерой поддержки может воспользоваться семья с детьми от 7 до 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях.

Одним из критериев получения меры поддержки является среднедушевой доход семьи не выше 1,5 величины прожиточного минимума.

Ранее семьи самостоятельно приобретали компьютерную технику, потом им компенсировалась стоимость. Теперь семьи могут получить гарантийное письмо от управления социальной защиты населения, что значительно ускорит процесс покупки необходимых устройств для учебы.

«Новый порядок значительно снижает финансовую нагрузку на семьи, так как они теперь могут заранее планировать покупки, не дожидаясь компенсации, что особенно важно для детей, нуждающихся в условиях для обучения», — отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова

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Автор:
сегодня, в 22:06 +1
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