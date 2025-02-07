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В Узловой мужчина проиграл суд с бывшей женой и ударил ножом в шею ее представителя

В Узловой мужчина проиграл суд с бывшей женой и ударил ножом в шею ее представителя

26-летняя девушка осталась жива благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Узловский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Расследованием установлено, что утром 24 июля 2024 года житель Узловой проиграл суд с бывшей женой о разделе имущества. Разозлившись, прямо возле здания Узловского районного суда он нанес представительнице бывшей супруги удар ножом в шею, намереваясь ее убить. Посчитав, что одного удара достаточно, он сел в машину и скрылся. Благодаря своевременно оказанной медпомощи 26-летняя потерпевшая осталась жива.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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