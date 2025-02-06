На каких улицах Тулы не будет электроэнергии 7 февраля

Плановые отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. М. Расковой, 22,
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-а, 2, 4, 6, 8,
- ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.), 16-а, 21-а,
- ул. Осипенко, 2-10, 16-20 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15,
- ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.),
- ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. М. Расковой, 10-20 (чётн.),
- ул. Нестерова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Осипенко, 12, 14,
- пос. Косая Гора: ул. Октябрьская, 4-13,
- ул. Зелёная, 1-11 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Демешковская, 1-36,
- ул. Шмидта, 1, 6,
- ул. Трудовая, 5,
- пос. Горелки: ул. Фестивальная 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а,10-а,
- 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8, 16,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
- пос. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 5, 8, 9, 9-а,
- 1-6 Комарские проезды,
- пос. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а,
- ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а,
- 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.).