В Ефремове 16-летний подросток пытался сбыть наркотики через «закладки»

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Юноша задержан, в ближайшее время суд назначит ему меру пресечения.

В Ефремовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств.

Установлено, что в декабре прошлого года подросток вместе со своим 15-летним приятелем получили от неизвестных лиц наркотики для сбыта через тайники-«закладки». Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Несостоявшийся наркодилер задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности за сбыт наркотиков подлежит лицо, достигшее 16 лет на момент совершения преступления.